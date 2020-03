Segui ora la conferenza in Regione

Da Gallera i dati dei contagi in Lombardia Intorno alle 17 la quotidiana conferenza stampa in Regione Lombardia con l’assessore al Welfare Giulio Gallera. Con lui anche Davide Caparini.

«Non c’è alcun ripensamento sulla realizzazione dell’ospedale da campo di Bergamo che per la Regione Lombardia rimane una delle priorità». Lo ribadisce l’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera, in relazione alle notizie diffuse nelle ultime ore. «Abbiamo stabilito, in questa fase - spiega l’assessore - che la messa in funzione delle strutture sanitarie esterne ai presidi ospedalieri tradizionali sia strettamente connessa al reperimento di medici, infermieri e operatori aggiuntivi, che non possono essere sottratti dalle corsie e dagli altri reparti. Così sta avvenendo per Cremona, dove si sta allestendo un ospedale da campo del tutto autonomo con mezzi e personale americani, grazie alla donazione della Ong Samaritan’s Purse».

