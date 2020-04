Segui la conferenza stampa in Regione

Ecco la diretta con i dati della Bergamasca Anche in questa giornata di lunedì 13 aprile la quotidiana conferenza stampa della Regione Lombardia con gli assessori Sala e Gallera.

L’appuntamento intorno alle 17.30. A fare il punto della situazione gli assessore Gallera e Sala. Anche nella giornata di Pasqua Gallera aveva dato tutte le informazioni sui dati lombardi. «Non c’è più una crescita sui ricoverati, ci si è stabilizzati. Il trend non scende perché le persone che vengono ricoverate necessitano di molti giorni in ospedale data la complessità della loro patologia» ha detto l’assessore al Welfare domenica.

Si è «stabilizzato» anche il numero dei ricoverati non in terapia intensiva e «non c’è più un grosso aumento come nei primi giorni», mentre il grafico che riguarda la terapia intensiva «ci segnala che la tipologia dei pazienti è un po’ meno grave ed è in lento decremento, siamo attorno ai 1200 casi, trend che stiamo andando verso una diminuzione di casi e in particolare dei casi più gravi» ha detto Gallera.

Segui qui la conferenza stampa intorno alle 17.30

© RIPRODUZIONE RISERVATA