Lombardia, 34 persone decedute

Bergamo col più alto numero di contagi: 48 Confermato il dato dei zero decessi di domenica, sono 34 i morti per coronavirus annunciati nella giornata di lunedì 25 maggio dalla Regione Lombardia.

Sono 34 le persone decedute per Cornavirus in Lombardia rispetto a domenica 24 maggio quando non erano stati segnalati decessi. Nessun boom dunque se si considera che sabato il numero dei morti era stato di 56. Sale così a 15.874 il numero complessivo di chi ha perso la vita per Covid. Sono stati invece 148 i positivi riscontrati in un giorno per un totale da inizio epidemia di 87.258. I dati sono stati resi noti dopo la conferenza stampa del Pirellone. Ecco i numeri di Bergamo che sono i più alti, come contagi, anche di Milano: a Bergamo sono 48 i nuovi contagi, 46 a Milano di cui 27 in città. Nella Bergamasca il totale dei positivi arriva a 12.954.

L’approfondimento di giornata è stato programmato con il sottosegretario Alan Rizzi e il dottor Alessandro Santin della Yale University dedicato alla terapia con il plasma iperimmune.

Di seguito i dati del contagio da coronavirus del 25 maggio.

- i tamponi effettuati: 5.641

totale complessivo: 675.882

- attualmente positivi: 25.215 (-399)

- totale complessivo dei positivi riscontrati in Lombardia dall’inizio della pandemia a oggi: 87.258 (+148)

- i nuovi casi positivi: (2,6% rapporto con i tamponi giornalieri)

- i guariti/dimessi: 513. Totale complessivo: 46.169

- in terapia intensiva: -1. Totale complessivo: 196

- i ricoverati non in terapia intensiva: 3.721. Totale complessivo: -296

- i decessi: 34. Totale complessivo: 15.874

I casi per provincia con la differenza rispetto a ieri (domenica)

MI: 22.726 (+46) di cui 9.624 (+27) a Milano citta’

BG: 12.954 (+48)

