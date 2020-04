Segui qui alle 20.20 la conferenza di Conte

Sport e famiglia, ecco le prime anticipazioni C’è attesa per la conferenza stampa di Conte alle 20.20: seguila qui. In serata la firma del nuovo Dpcm: confermato l’obbligo dell’autocertificazione per gli spostamenti. Ripartono il 4 maggio tessile ed edilizia.

Alcune informazioni che i premier Conte ufficializzerà nella serata, sono già circolate anche nei giorni scorsi. Sicuramente sarà possibile incontrare i familiari più stretti, ma senza uscire dalla propria regione nè creare delle vere e proprie riunioni di famiglia, al fine di evitare contagi soprattutto con gli anziani.

Sì anche all’attività motoria ma solo a livello individuale o comunque a distanza di almeno un metro, con la sola eccezione di persone conviventi nella stessa casa. Sì anche all’attività motoria con i figli o alle passeggiate con persone non autosufficienti. Potranno riprendere ad allenarsi anche gli atleti professionisti delle attività individuate dal Coni, non gli sport di squadra per i quali la ripresa potrebbe essere il 18 maggio .

Sarà possibile anche tornare a celebrare i funerali, ma soltanto alla presenza dei familiari più stretti ( non più di 15 persone) ma per riprendere le messe bisognerà aspettare ancora.

La riapertura dei negozi invece è prevista per il 18 e non più per l’11 maggio come sembrava dalle prime informazioni.

In attesa della riapertura di bar e ristoranti viene confermata, a partire dal 4, la possibilità di fare ristorazione con le modalità di vendita da asporto oltre che di domicilio.

Confermato anche il calendario delle ripartenze delle attività produttive. Si comincia già il 27 aprile con le aziende ritenute strategiche, dai cantieri dell’edilizia pubblica al manufatturiero per l’export con richieste di autorizzazione in deroga ai prefetti. Dal 4 al via tessile ed edilizia oltre al commercio all’ingrosso funzionale a queste filiere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA