Bergamo: 11.622 positivi, + 35 in 24 ore

Sette decessi, in Lombardia sono 134 In Lombardia sono 80.089 i contagiati, con un aumento di 689 casi con 15.488 tamponi.

Mercoledì c’era stato un aumento di 634 nuovi casi con 14.546 tamponi effettuati. I morti sono 14.745 in totale con un aumento di 134, inferiore a quello di mercoledì (+222). Continuano a calare i ricoveri non in terapia intensiva (5848, -231), stazionari quelli in terapia intensiva.

Non ci sono grandi variazioni rispetto a mercoledì sui dati dei contagiati nelle province lombarde.

In provincia di Milano, il totale dei casi positivi è 20.893 (+182) di cui 8.766 (+86) a Milano città, mentre ieri c’era stato un aumento di 243, di cui 91 a Milano città con circa mille tamponi effettuati in meno. Sempre sotto controllo la situazione a Bergamo con un aumento di 35 positivi. Sette i decessi per un totale nella Bergamasca di 3.015.

I DATI DI BERGAMO

BG: 11.622 (+35)

mercoledì: 11.587 (+37)

martedì: 11.550 (+12).

A Como l’incremento dei contagi è stato di +39 contro i 37 di mercoledì, a Cremona 27, a Lecco 38 rispetto ai 10 di mercoledì, a Mantova 4 rispetto ai 2 di mercoledì, a Pavia 31 contro i 70 di mercoledì e a Varese 24, ai quali vanno aggiunti nel totale complessivo 31 casi riguardanti il mese di aprile e rendicontati giovedì.

Numeri più significativi si registrano a Brescia, con 124 casi nelle ultime 24 ore (mercoledì erano 99), a Monza Brianza, 81 casi odierni contro i 12 di mercoledì, e a Sondrio con 36 nuovi contagiati rispetto ai 7 di mercoledì.

Nel dettaglio - secondo i dati diffusi dalla Protezione Civile -, i dati attualmente positivi sono 32.015 in Lombardia (+262), 14.469 in Piemonte (-389), 8.011 in Emilia-Romagna (-380), 6.534 in Veneto (-255), 4.716 in Toscana (-372), 3.248 in Liguria (-58), 4.348 nel Lazio (-85), 3.247 nelle Marche (+11), 2.139 in Campania (-201), 910 nella Provincia autonoma di Trento (-72), 2.800 in Puglia (-103), 2.127 in Sicilia (-74), 927 in Friuli Venezia Giulia (-35), 1.770 in Abruzzo (-21), 551 nella Provincia autonoma di Bolzano (-28), 141 in Umbria (-30), 583 in Sardegna (-40), 130 in Valle d’Aosta (+3), 633 in Calabria (-11), 155 in Basilicata (-17), 170 in Molise (-9).

Quanto alle vittime, sono in Lombardia 14.745 (+134), Piemonte 3.282 (+35), Emilia Romagna 3.766 (+29), Veneto 1.589 (+21), Toscana 915 (+16), Liguria 1.254 (+11), Lazio 543 (+5), Marche 948 (+5), Campania 379 (+3), Provincia autonoma di Trento 438 (+1), Puglia 441 (+3), Sicilia 251 (+1), Friuli Venezia Giulia 308 (+2), Abruzzo 348 (+7), Provincia autonoma di Bolzano 286 (+0), Umbria 70 (+0), Sardegna 119 (+0), Valle d’Aosta 139 (+0), Calabria 89 (+0), Basilicata 26 (+1), Molise 22 (+0).

