«Dati buoni ma la battaglia è lunga»

Bergamo: 10.946, +98 in una giornata Bergamo è arrivata a 10.946 casi positivi al coronavirus. Nella ultime 24 ore 98 nuovi contagiati.

Sono 70.165 i positivi al coronavirus in Lombardia, 1073 in più di mercoledì. I decessi sono arrivati a 12.940 (+200), mentre i ricoverati in terapia intensiva sono scesi sotto quota 800: sono infatti 790 (-27). I ricoverati Covid negli altri reparti sono invece 9.192 (cinquecento meno di mercoledì). Sono questi i dati diffusi dalla Regione Lombardia nella giornata di giovedì 23 aprile.

«La battaglia è ancora lunga anche se i dati sono buoni». Lo ha detto l’assessore regionale Foroni che ha annunciato la distribuzione delle mascherine su tutto il territorio lombardo.

Regione Lombardia ha reso noti i dati dei nuovi contagi provincia per provincia. Nello specifico nella città di Milano i casi sono arrivati a quota 17.277, 277 più di mercoledì, quando la crescita era stata di 480. A Milano città invece i casi totali sono diventati 7.221, 105 in più rispetto al dato di mercoledì, quando erano aumentati di 161 unità.

A Brescia i nuovi contagi sono 130 (12.308 il totale), a Bergamo 98 (10.946), a Cremona 101 (5.807).

Rivedi qui la conferenza stampa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA