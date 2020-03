7.072 positivi in Bergamasca, +344

Il dato della città: 891, +44 L’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera fornisce anche in questo mercoledì 25 marzo i dati di Bergamo e della Lombardia.

Rallenta la crescita dei contagiati da coronavirus in Lombardia così come quella dei deceduti. Il numero dei positivi sale a 32346, ovvero 1643 più di martedì, quando i nuovi casi erano stati 1942. Il numero dei decessi giornalieri scende sotto quota 300 seppur di poco (296) per un totale di 4.178 morti. È salito a 10.026 quello delle persone non in terapia intensiva (315 in più da martedì) mentre in terapia intensiva sono ricoverati 1236 pazienti, 42 da martedì. Lo ha spiegato l’assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera in diretta Facebook.

I dati di di Bergamo: sono 7.072 le persone positive, con un incremento di 344 persone rispetto a martedì. La città di Bergamo ha 891 persone contagiate, +44 rispetto a martedì.

Supera quindi quota settemila il numero dei positivi nella provincia di Bergamo, la più colpita dal coronavirus. A Milano il numero di nuovi positivi è stato di 373 (di cui 141 in città), per un totale di 6074 di cui 2438 nel capoluogo. Si tratta comunque di un dato che mostra come «a Milano il grande sforzo sta consentendo alla diffusione del virus crescite non esponenziali” ha sottolineato l’assessore al Welfare. Scende sotto i 300 (a 299) il numero dei nuovi contagiati a Brescia, dove i positivi sono in tutto 6.597. E si conferma la mancanza di nuovi contagiati a Codogno.

Gallera è stato al centro di una polemica nella giornata di mercoledì sull’ipotesi che l’assessore si possa candidare a sindaco di Milano per il centrodestra. «Sono milanese, sono stato vent’anni al Comune, conosco ogni via della mia città e ne sono innamorato. Se servirà candidarmi, non mi tirerò indietro», ha detto Gallera in un’intervista che ha scatenato polemiche e attacchi politici.

Segui la conferenza stampa della Regione Lombardia

© RIPRODUZIONE RISERVATA