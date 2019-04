Sembra neve e invece è grandine

Manto bianco a fine aprile - Foto e video Una forte grandinata si è abbattuta sulla Bergamasca intorno alle 14 di venerdì 26 aprile. Le foto e i video dei lettori de L’Eco di Bergamo.

Una forte grandinata si è abbattuta sulla Bergamasca nel primo pomeriggio di venerdì 26 aprile: intorno alle 14 una forte pioggia con vento e grandine si è abbattuto sulle vie del centro città e in molti comuni.Si è avvertita con particolare forza in città, ma anche nella zona dell’Isola e di Dalmine e nella Bassa bergamasca.

In centro, in viale Papa Giovanni, il vento, la pioggia e la grandine si sono abbattuti sulle strade e i bar del centro ormai attrezzati per un tempo più clemente. La grandinata, che in città si è conclusa nell’arco di mezz’ora, ha lasciato un manto bianco per terra, quasi come una nevicata. Disagi sull’asse interurbano con traffico rallentato per il maltempo.

