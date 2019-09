Sentiero dei Vasi finito, ma chiuso

Alberi pericolanti da rimuovere La riapertura del sentiero dei Vasi annunciata per settembre è slittata, nonostante una parte degli interventi di messa in sicurezza sia stata realizzata tra primavera e estate.

Una trentina di alberi pericolanti incombono sul sentiero, chiuso ormai da tre anni. I privati proprietari dei terreni devono provvedere a rimuoverli, altrimenti sarà il Comune a intervenire. Ma in questo caso i tempi della riapertura si faranno più lunghi

«Le opere di nostra competenza sono state ultimate - dice Marco Brembilla, assessore ai Lavori pubblici -. Resta da sistemare il passaggio sul ruscello all’altezza della Madonnina degli alpini, lì non possiamo transitare con i mezzi sino a quando il terreno circostante non sarà sicuro. Un lavoro che spetta al proprietario del terreno. Prima di poter aprire il sentiero vanno rimosse una trentina di piante cadute o pericolanti, anche qui ci dovranno pensare i privati. Spero intervengano in tempi brevi, altrimenti dovremo attivare la procedura d’ufficio».

