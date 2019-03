Sentierone, novità per il Caffè del Colleoni

Cambia gestione e apre fino a tarda sera Nuovi titolari per il locale in pieno centro a Bergamo. «Dalle colazioni al dopocena passando per gli aperitivi».

Cambio di gestione per il Caffè del Colleoni, noto locale del centro città, in piazza Vittorio Veneto. Mercoledì 20 marzo è stato sancito il passaggio di consegne tra la precedente proprietà, la stessa del locale Ai Giardini, e la nuova.

Nome e spazi del bar per il momento non subiranno cambiamenti. «Puntiamo a introdurre alcune novità, e non escludiamo in futuro lavori che abbelliscano il locale. Le idee non mancano, vedremo cosa si può fare» dice Davide Bonadeo, il neo titolare. L’intenzione sarebbe quella di ampliare l’orario di apertura sino a tarda sera, facendo in questo modo del Caffè del Colleoni uno dei pochi locali affacciati sul Sentierone che non abbassano la saracinesca prima dell’ora di cena.

«Dalle colazioni al dopocena passando per gli aperitivi – anticipano i nuovi titolari –, vorremmo poter fornire un servizio completo, facendo dei cocktail il nostro punto di forza, grazie al nostro barman, e portando anche i giovani nel nostro bar». Vivacizzare il centro piacentiniano nelle ore serali resta uno degli obiettivi di chi avvia nuove attività nei pressi del Donizetti. Con la riapertura del teatro, il prossimo anno, il cuore di città bassa tornerà ad essere frequentato anche dopo cena. Resta da vedere se i locali riusciranno nell’impresa che in passato qualcuno ha già tentato, ma senza successo.

