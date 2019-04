Seriate, addio a Ferdinando Cotti

Per 24 anni in consiglio comunale Leghista della prima ora, era in Consiglio comunale a Seriate da 24 anni, da quando nel 1995 si insediava il primo sindaco leghista della storia di Seriate, Marco Paolo Sisana.

Diego Tempestilli è entrato per la prima volta nell'emiciclo dei consiglieri comunali di Seriate in surroga del consigliere leghista Ferdinando Cotti, stroncato da una malattia il 22 marzo scorso. Cotti è poi divenuto assessore allo Sport, cultura, istruzione e tradizioni locali dapprima nel secondo mandato del sindaco Sisana, quindi nei due mandati del sindaco Silvana Saita.

«Abitava a Bergamo ed era di origini milanesi, alle quali è sempre rimasto attaccato, ma si era innamorato di Seriate lavorando in una banca locale – ricorda Giampaolo Volpi, presidente del Consiglio comunale –. Abbiamo cominciato insieme come consiglieri, poi per la sua disponibilità e freschezza intellettuale è stato scelto come assessore. Si presentava elegante e ordinato. Metodico nel lavoro, da assessore stimava e supportava i suoi collaboratori».

Cotti è stato promotore di almeno due eventi che continuano a figurare nella programmazione del Comune di Seriate: i «Concerti in villa» nelle dimore storiche seriatesi e la stagione lirica al teatro Gavazzeni. «Un ottimo assessore – aggiunge il sindaco Cristian Vezzoli –, sempre disponibile e propenso a parlare con tutti, maggioranza e minoranza. Mai polemico, ma riflessivo».

