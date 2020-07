Grave schianto frontale a Seriate

Feriti anche tre bambini di 6,10 e 13 anni Alle 16.30 di domenica 5 luglio in via Cassinone sono accorse cinque ambulanze e l’elicottero del 118 per soccorrere le sei persone coinvolte. Il più grave sarebbe una bimba di 10 anni portata in ospedale con l’elicottero.

Un grave incidente frontale su via Cassinone a Seriate ha provocato il ferimento di sette persone tra cui tre bambini di 6,10, 13 anni. Ancora da ricostruire la dinamica dello schianto.

Sul posto, tuttavia, sono accorse cinque ambulanze, due auto mediche e l’elisoccorso partito dall’ospedale Papa Giovanni di Bergamo.

Una famiglia di origine bengalese moglie e marito di 44 anni e tre figli un maschietto di 6, e due bambine di 10 e 13 anni residenti a Seriate si è scontrata contro un suv a bordo del quale viaggiava una coppia di 71enni di Stezzano.

La più grave sarebbe la bimba di 10 anni che è stata trasportata in elicottero in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia. Codice rosso anche per gli altri due bimbi che invece sono stati portati all’ospedale Papa Giovanni. Illesi i due genitori. I due 71enni feriti, sono stati trasportati in ospedale in codice giallo.

Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri di Bergamo.

