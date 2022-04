«Serve alcolici ai minori», imposta la chiusura di sette giorni a un bar del centro di Bergamo

Alcol ai minori e diversi casi di malori, dopo una serie reiterata di casi il Questore di Bergamo ha deciso di prendere provvedimenti per un bar in pieno centro a Bergamo. Il 29 di aprile ha emesso un provvedimento, ai sensi dell’articolo 100 del testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, per la sospensione e quindi la chiusura di sette giorni del bar Borsa in piazza della Libertà.