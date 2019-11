Settimana ancora con la pioggia

Abbondanza di acqua in torrenti e fiumi Non si arresta il treno delle perturbazioni atlantiche dirette verso l’Italia, con nuove piogge soprattutto al Nord e anche sulla nostra Bergamasca.

Dall’Atlantico non si arresta il flusso perturbato e nel corso della nuova settimana proseguirà il maltempo in Nord Italia, con nuovi episodi di pioggia battente e vento che si alterneranno a momenti soleggiati. La situazione peggiorerà nella giornata di martedì e proseguirà fino a metà settimana con però un contesto termico prevalentemente mite e senza abbassamenti di temperatura importanti. Martedì e mercoledì in giornata, infatti, è attesa nuova pioggia, così come tra giovedì sera e venerdì mattina dopo una breve pausa di sole.

Da segnalare fiumi e torrenti bergamaschi carichi dalle piogge di queste ore.

Il fiume Serio a Seriate

(Foto by Yuri Colleoni)

Non si segnalano esondazioni nè particolari disagi per allagamenti in città e provincia, resta alta l’allerta sulle strade a causa delle fondi stradali bagnati e quindi resi viscidi dalla pioggia.

Sull’intero territorio provinciale sono caduti mediamente cinquanta millimetri di pioggia, con accumuli maggiori sulle Prealpi Orobie (fino a ottanta millimetri) e il caso estremo di Colere dove il pluviometro ha registrato un accumulo di ben centoquarantotto millimetri. Non è mancata la neve, che ha imbiancato le Alpi Orobie oltre duemiladuecento metri di quota.

