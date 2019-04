Settimana della salute della donna

Visite e consulenze gratuite negli ospedali Saranno 190 ospedali in tutta Italia a partecipare all’iniziativa dell’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere. A Bergamo aderiscono tra le altre anche Humanitas Gavazzeni e Clinica Castelli. Tutte le informazioni.

105 consulenze gratuite di prevenzione rosa all’Humanitas Gavazzeni e alla Clinica Castelli che partecipano partecipano all’(H)Open Week di Onda (Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere). Le prenotazioni saranno aperte dal 2 aprile.

Ecco il comunicato delle due cliniche.

«Promuovere l’informazione e i servizi per la prevenzione e la cura delle principali malattie femminili. Con questo obiettivo Humanitas Gavazzeni e Castelli partecipano alla (H)Open Week di Onda (Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere), in occasione della 4° Giornata nazionale della salute della donna che si celebra il 22 aprile.

Nella settimana dall’11 al 18 aprile, Humanitas Gavazzeni e Castelli si uniranno ad altri 190 ospedali italiani con i Bollini Rosa per offrire gratuitamente alle donne – con prenotazione obbligatoria – 105 visite e consulti nell’ambito della ginecologia, pavimento pelvico, senologia, cardiologia, chirurgia vascolare, fisiatria, dietologia e nutrizione, dermatologia, ortopedia (ambulatorio sport e del piede), podologia.

In chiusura della settimana, giovedì 18 aprile, dalle ore 17.30 alle ore 19, nella Sala Convegni di Humanitas Castelli ci sarà un incontro dal titolo “Benessere del pavimento pelvico, prevenzione e cura”, a cura di una specialista di Humanitas Castelli. Inoltre, saranno distribuite brochure informative a cura di Onda su alcune delle principali malattie femminili come dolore cronico, dolore pelvico e atrofia vulvo-vaginale.

• Le consulenze mediche si terranno in tre sedi: Humanitas Gavazzeni (via Gavazzeni 21, Bergamo), Humanitas Castelli (via Mazzini 11, Bergamo) e nel nuovo Humanitas Medical Care Trezzo sull’Adda (Piazza Omodei 1, Trezzo sull’Adda).

Le prenotazioni sono obbligatorie, e sono aperte dal 2 aprile fino a esaurimento posti al numero 035.4204688, attivo da lunedì a venerdì, dalle ore 9 alle ore 17.

• Le prenotazioni sono riservate alle donne e ogni persona può prenotare solo 1 visita tra quelle offerte.

• Per partecipare all’incontro, con ingresso libero, “Benessere del pavimento pelvico, prevenzione e cura” in programma giovedì 18 aprile, dalle ore 17.30 alle ore 19 nella Sala Convegni di Humanitas Castelli, è necessario effettuare la prenotazione sul sito www.humanitascastelli.it o www.humanitasgavazzeni.it, fino ad esaurimento posti.

Tutti i servizi offerti sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione; è possibile selezionare la Regione e la Provincia di interesse per visualizzare l’elenco degli ospedali che hanno aderito e consultare il tipo di servizio offerto. Ulteriori dettagli su: www.humanitasgavazzeni.it ,www.humanitascastelli.it.»

