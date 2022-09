Si accende il dibattito sulla settimana corta a scuola: partecipa al sondaggio de «L’Eco di Bergamo»

Il caso. L’istituto tecnico «Vittorio Emanuele» di Bergamo ha istituito la settimana corta per il risparmio energetico. Il ministro Bianchi: «Settimana corta? Non per risparmio energetico».

Dopo l’avvio delle lezioni per 160 mila studenti bergamaschi rientrati in classe senza specifiche regole per il Covid 19, si accende la discussione sulla settimana corta, cioè di cinque giorni invece che di sei.

Il Vittorio Emanuele sceglie la settimana corta

Mentre si discute ancora intorno alla proposta del governatore della Lombardia, Attilio Fontana, di proporre la settimana corta nelle scuole, a Bergamo un Itc sceglie la strada della didattica su 5 giorni: si tratta del «Vittorio Emanuele II» i cui studenti quest’anno saranno a casa il sabato. A scuola si entrerà sempre alle 8: per quattro giorni le lezioni dureranno sei ore, il quinto giorno otto, dalle 8 alle 16. Una decisione approvata dall’istituto non soltanto per ottimizzare i consumi e contenere i costi dell’energia ma anche per salvaguardare l’ambiente. «Un segnale andava dato», ha detto la dirigente scolastica, Patrizia Giaveri.

La posizione del ministro dell’Istruzione