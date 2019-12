Si barrica in bagno con la droga

Intervengono i vigili del fuoco Serata movimentata quella di domenica in un bar cittadino, gestito da cittadini cinesi. Un ventitreenne nigeriano, incensurato, si è chiuso nel bagno del locale e, per cercare di farlo uscire, sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e un’automedica.

Appena è stato possibile aprire la porta, il giovane si è spogliato completamente e poi rivestito davanti ai carabinieri, dando in escandescenze. Quando i militari sono riusciti a bloccarlo, nel suo zainetto è emerso che aveva 20 grammi di eroina (che gli sono costati l’arresto per detenzione a fini di spaccio) e 525 euro. Portato in ospedale, il suo atteggiamento violento ha reso necessario non solo la somministrazione di un calmante, ma anche la contenzione con apposite cinghie. Fatto di cui il giovane si è lamentato in Tribunale all’udienza di convalida: «Sono stato trattato come un animale». Inutile cercare di spiegargli che, visto il suo stato di agitazione, era necessario contenerlo per potergli somministrare la terapia. Arresto convalidato con obbligo di presentazione, direttissima il 13 gennaio.

