Si implementa il nodo ferroviario di Bergamo: intervento da 9 milioni e mezzo di euro Il Gruppo Fs ha avviato il bando di gara per l’affidamento dei lavori per la realizzazione del nuovo Apparato Centrale Computerizzato della stazione di Bergamo per un importo pari a circa 9,5 milioni di euro.

Il nuovo sistema consentirà agli operatori, sfruttando le potenzialità offerte dall’elettronica, una migliore operatività nelle normali situazioni di circolazione e nella gestione delle situazioni di criticità.

«Si tratta di un intervento prioritario per lo sviluppo del nodo di Bergamo, propedeutico per il raddoppio Ponte San Pietro – Bergamo - Montello, la nuova stazione e per il nuovo collegamento ferroviario con l’aeroporto di Orio al Serio» fanno sapere da Fs.

«Le nuove tecnologie di segnalamento ferroviario, tra le più avanzate al mondo, incrementeranno l’affidabilità dell’infrastruttura e una migliore gestione della circolazione ferroviaria in termini di regolarità e puntualità dei treni - continuano da Fs -. I nuovi sistemi porteranno benefici anche nei processi di manutenzione dell’infrastruttura grazie a sistemi informatici di diagnostica predittiva che prevengono l’insorgenza di avarie improvvise».

