Si insospettisce e sventa una truffa

77enne fa fuggire falso tecnico Enel L’episodio è accaduto lunedì 25 febbraio in via San Domenico, nei pressi della Malpensata a Bergamo.

Nel pomeriggio di lunedì 25 febbraio a Bergamo in via San Domenico è intervenuta una Volante della Polizia per una tentata truffa ai danni di donna di 77 anni. Un giovane sulla trentina, alto circa 1,75, capelli lisci pettinati all’indietro, con una giacca e pantalone arancione, come fosse una tuta da lavoro, si è presentato come tecnico (aveva anche un tesserino con scritta Enel), per verificare dispersioni di energia.

Dopo essere entrato ha chiesto alla donna di mostrargli gli oggetti in oro per verificare non si fossero anneriti a causa della dispersione. La signora ha cominciato ad avere dei dubbi e l’uomo a quel punto ha ripetuto la richiesta insistentemente. L’atteggiamento ha insospettito la donna che lo ha allontanato. Gli agenti ora stanno lavorando sulle immagini delle telecamere presenti in zona per cercare di risalire alla persone che voleva portare a termine la truffa.

