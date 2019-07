Si ribalta col trattore nel campo

Trescore, paura per un 42enne Momenti di apprensione domenica pomeriggio a Trescore, in via Minardi, per un infortunio accaduto in un campo.

Il ferito è un 42enne residente nella zona, che poco prima delle 16 stava lavorando il terreno con il trattore, nella zona collinare del paese.

L’uomo è finito in una piccola scarpata mentre era alla guida della macchina agricola. Probabilmente a causa del terreno viscido per la pioggia delle ultime ore, il mezzo è scivolato e si è ribaltato lateralmente. L’uomo è caduto ed è rimasto schiacciato, ma era cosciente ed è riuscito a dare l’allarme. Alcuni residenti hanno sentito in tempo le urla e sono intervenuti per metterlo in salvo.

