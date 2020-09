Si ribalta con l’auto in via Maironi da Ponte

Bergamo, illesa ragazza di 18 anni L’incidente si è verificato verso le 13 di giovedì 24 settembre.

Un grande spavento, ma per fortuna l’incidente si è rivelato senza gravi conseguenze per una ragazza di 18 anni che alla guida di un’auto si è ribaltata in via Maironi da Ponte a Bergamo.

La ragazza ha fatto tutto da sola e l’auto è rimasta appoggiata su un fianco. Sono dovuti intervenire i Vigili del fuoco per estrarla dall’abitacolo e per rimettere l’auto sulle quattro ruote.

Sul posto anche la Polizia Locale e un’ambulanza del 118. Il personale medico, appurate le buone condizioni della ragazza, non ha nemmeno ritenuto necessario a trasportarla in ospedale per i controlli.

L’auto semi ribaltata in via Maironi da Ponte

(Foto by Vigili del Fuoco)

