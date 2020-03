Si ribalta sull’asse interurbano

Una ragazza di 22 anni se la cava Disavventure, per fortuna senza serie conseguenze a livello fisico, per una ragazza di 22 anni che stamattina, domenica 1° marzo, verso le 6 del mattino si è ribaltata sull’asse interurbano in territorio di Bergamo

Non si conoscono ancora le cause dell’incidente, forse può aver inciso anche il manto stradale bagnato. È stata la stessa ragazza, intrappolata nell’abitacolo, a chiamare i soccorsi. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Dalmine che hanno liberato la ragazza, trasportata in codice verde all’ospedale di Ponte San Pietro, e messo in sicurezza l’area. Le condizioni della 22enne non destano preoccupazioni.

Il ribaltamento sull’asse interurbano

