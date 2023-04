Si sente male in ufficio ad Alzano, muore impiegato di 48 anni

Un malore lo ha colpito mentre era in ufficio, ma nonostante i soccorsi prestati tempestivamente non ce l’ha fatta, è morto così un uomo di 48 anni.

È successo ad Alzano in via Roma lunedì 3 aprile verso le 8.45 quando è partita la chiamata al numero unico 112.

L’uomo è stato soccorso da una donna che lavorava in un ufficio vicino che ha praticato il massaggio cardiaco in attesa dell’arrivo del personale medico, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.