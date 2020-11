«Siate pigri come procioni»

La pubblicità tedesca contro il Covid Campagna antipandemia del governo tedesco con una (finta) testimonianza dal 2100. E tutti ci rivediamo sul divano, «pigri come procioni».

Un uomo racconta la sua giovinezza quando il Covid lo abbligò ad essere «pigro come un procione». Un finto documentario è lo spot del governo tedesco per combattere i contagi da Covid. L’uomo viene intervistato in un’epoca futura e racconta quando gli eroi sono stati coloro che non hanno abbandonato il divano. Il messaggio è molto chiaro: per combattere il Covid restate a casa.

