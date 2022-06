Sicurezza stradale, anche il prefetto «On the Road» insieme ai ragazzi - Guarda la fotogallery

I controlli con il telelaser

Durante la serata sono stati controllati, anche tramite telelaser, i mezzi in circolazione e gli occupanti dei veicoli di passaggio, da entrambi i lati dei Propilei. «La bellezza di questo progetto consiste nel fatto che i ragazzi vengono a contatto con le istituzioni e con le forze di polizia – ha commentato il prefetto Ricci –. In questo modo capiscono il lavoro portato avanti sulla strada. Ho voluto presenziare per testimoniare come sia importante l’educazione stradale e la prevenzione».

Un format educativo

«È un motivo in più per continuare a promuovere l’educazione dei ragazzi – commentano Egidio Provenzi e Alessandro Invernici, rispettivamente presidente e ideatore del format On the Road –. La nostra associazione, in collaborazione con le istituzioni coinvolte, permette ai ragazzi di scendere in strada e vedere sul campo il lavoro svolto dalle forze dell’ordine per la prevenzione e la legalità». Il prossimo appuntamento per i ragazzi di «On The Road» si terrà oggi con l’assistenza e l’affiancamento alle numerose manifestazioni in programma a Bergamo. Anche domani appuntamento con gli agenti della Polizia locale, mentre da lunedì il progetto proseguirà in provincia.