Signorelli: «Contagi, curva al plateau. Ma occhio all’effetto vacanze pasquali»

«Abbiamo raggiunto il plateau della curva epidemica. Dopo l’altopiano dovrebbe iniziare la discesa come nelle fasi precedenti, ma da tre settimane si registrano dati stabili dei positivi giornalieri, intorno alle 8mila unità in Lombardia. E i numeri restano ancora alti perché abbiamo un po’ mollato le misure di precauzione, facilitando la circolazione del virus. Le festività pasquali rappresentano un’incognita, perché moltiplicando le occasioni di contatto la curva potrebbe virare di nuovo verso l’alto».

Mascherine e quarta dose

Le mascherine? «Manteniamo le mascherine al chiuso per evitare un numero elevato di casi. In questo momento abbiamo 1 milione e 200mila italiani infetti, che restano a casa per almeno una settimana, senza sintomi e già vaccinati. Ciò determina un costo sociale ed economico altissimo e se ne parla davvero poco. L’Italia è sempre stata prudente da inizio pandemia e non entro nel merito delle scelte politiche, ma se noi manteniamo quelle misure che non ostacolano le varie attività sociali riduciamo anche l’infezione e conseguentemente le persone infettate che restano a casa inattive».