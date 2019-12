Sindaci dei paesi sotto i 3.000 abitanti

L’indennità aumenta a 1.400 euro al mese «Anche per i presidenti di Provincia è stata introdotta l’indennità come i sindaci del capoluogo» spiega la parlamentare Pd, Elena Carnevali.

Sale l’indennità dei sindaci dei comuni fino a 3 mila abitanti, arrivando all’85% di quella spettante ai primi cittadini dei comuni con popolazione fino a 5 mila abitanti: in base al calcolo di alcuni componenti della commissione Finanze della Camera, la cifra crescerebbe quindi a circa 1.400 euro netti. È quanto prevede un emendamento approvato all’unanimità dalla commissione. Lo Stato contribuisce con un Fondo di 10 milioni. Inoltre, aggiunge la deputata Pd Elena Carnevali che ne dà notizia con un post su Facebook nella notte tra domenica 1 e lunedì 2 dicembre, «anche per i presidenti di Provincia è stata introdotta l’indennità come i sindaci del capoluogo purché non coincidenti con esso o con il ruolo di sindaci di città metropolitana».

