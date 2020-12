Slitta la nuova raccolta differenziata

Bergamo, sacchi con codice dal 1° febbraio Slitta nuovamente, per il perdurare della situazione di emergenza legata al Covid, l’obbligo dell’utilizzo dei sacchi con codice a barre per la raccolta dei rifiuti.

La novità, comunicata nelle scorse settimane, accompagnata dall’installazione dei punti automatici per il ritiro dei sacchi nei quartieri di Bergamo, non entrerà in vigore fino al 1° febbraio 2021, come annunciato poco fa in Consiglio Comunale. I cittadini potranno dunque continuare a conferire i rifiuti con le modalità già in vigore precedentemente e con i sacchi non codificati già in dotazione. Potranno ovviamente usare anche i nuovi sacchi codificati, se già ritirati. I distributori automatici resteranno infatti in funzione anche nei prossimi giorni. Si consiglia di procedere comunque al ritiro nel prossimo mese e mezzo, dal momento che non si prevedono ad oggi ulteriori proroghe.

Si coglie l’occasione per comunicare che il distributore precedentemente collocato presso gli uffici del Comune di Bergamo in Piazza Matteotti è stato spostato al supermercato Carrefour posto in Via Tiraboschi 53, alle spalle del Comune stesso, mentre il distributore posto precedentemente presso il comando di Polizia Locale di Via Coghetti è stato ricollocato al supermercato COOP in Via Broseta 68, a pochi metri dalla precedente collocazione. Gli spostamenti sono stati decisi allo scopo di posizionare i distributori in luoghi più facilmente accessibili, anche in presenza di restrizioni sanitarie.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti, nonché per tutte le informazioni sul progetto e sulle modalità di ritiro dei sacchi per persone con difficoltà specifiche, si consigliano i seguenti canali informativi:

il sito del Comune di Bergamo (www.comune.bergamo.it), banner “Mi piace un sacco” in homepage (https://www.comune.bergamo.it/node/252791)

il sito di Aprica (https://www.apricaspa.it/progetti/mi-piace-un-sacco)

il numero verde di Aprica: 800437678

Per informazioni sui servizi attivi sul territorio e per informazioni e istruzioni sul corretto svolgimento della differenziata si consiglia l’utilizzo della app “PuliAMO” per sistemi iOS e Android.

Suggeriamo infine la guida cartacea per la raccolta differenziata, scaricabile all’indirizzo: https://www.apricaspa.it/sites/local.aprica.it/files/2018-12/bergamo-guida-raccolta-differenziata.pdf

© RIPRODUZIONE RISERVATA