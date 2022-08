Soccorso alpino, due interventi in poche ore per due escursionisti in difficoltà

Pochi minuti dopo, chiamata per una donna che aveva un problema a una caviglia; si trovava lungo un sentiero di montagna, nel comune di Piazzatorre. Sono arrivati i tecnici della VI Orobica e la squadra di turno a Bergamo; una decina i soccorritori impegnati. Sono intervenuti anche i Vigili del fuoco. Una volta raggiunta, la donna è stata immobilizzata e portata con la jeep fino all’ambulanza, per il trasporto in ospedale. L’intervento si è concluso alle 13.00.