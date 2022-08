Soccorso nell’Adda, non ce l’ha fatta il giovane peruviano

Ennesima tragedia nelle acque dell’Adda. È morto nelle scorse ore, infatti, il ragazzo peruviano di 22 anni residente a Bergamo che martedì 23 agosto era stato soccorso nel fiume all’altezza del Comune di Cornate d’Adda (Monza Brianza), in via Alzaia. Secondo le prime ricostruzioni, dopo essersi tuffato, il ragazzo si era sentito male e non era più riemerso. Scattato l’allarme, il giovane era stato recuperato intorno alle 17,20 dai soccorritori, che lo avevano trovato in arresto cardiaco. Trasferito in elicottero all’ospedale Papa Giovanni XXIII in prognosi riservata, è spirato mercoledì 24 agosto.