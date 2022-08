Solennità dell’Assunta, domenica la Veglia, a Ferragosto Messa con il vescovo

Domenica 14 agosto è la vigilia della solennità della Madonna Assunta, che in città si celebra nella basilica di Santa Maria Maggiore. Sono due i momenti che scandiranno la solennità nella basilica di Città Alta. Il primo si tiene domenica 14 agosto alle 21 con la Veglia di preghiera della vigilia, aperta all’intera città. Come nel Sabato Santo, la Veglia si aprirà con il rito del Lucernario e il Preconio della Festa, per prolungarsi con l’Ufficio delle letture e i Cantici vigiliari, per poi culminare con il canto del Vangelo, seguito da omelia, canto del «Te Deum» e riti conclusivi. Quest’anno il tradizionale appuntamento musicale «Son et lumière», con musiche e illuminazione artistica degli spazi della basilica, non avrà luogo a causa dei restauri in corso del coro ligneo.