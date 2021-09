Sovere, cavallo intrappolato in un fossato: in azione i Vigili del fuoco di Bergamo e Lovere - Le foto L’animale è rimasto bloccato in un fossato a bordo strada nella mattinata di mercoledì 16 settembre intorno alle 10.

Un cavallo è rimasto intrappolato in un fossato accanto alla strada ed è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco di Bergamo con un’autogru e dei Volontari di Lovere per mettere in salvo l’animale. L’incidente è accaduto nella mattinata di giovedì 16 settembre, intorno alle 10, in via Carducci a Sovere. Il cavallo è rimasto imprigionato accidentalmente in un fossato a fianco della carreggiata e non è più riuscito a risollevarsi.

Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco di Bergamo e di Lovere che, per tutta la mattinata, hanno cercato di mettere in salvo l’equino sollevandolo con la maggior delicatezza possibile. L’animale è stato così rassicurato e calmato, imbracato e sollevato dal personale di soccorso. I Vigili del fuoco sono stati affiancati da un veterinario professionista di Sovere in tutte le fasi dell’operazione di recupero del cavallo che si è conclusa intorno alle 12.25.

