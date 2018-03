Spacciano droga in via Broseta

In casa dosi e 1.800 euro in contanti Due uomini sono stati arrestati con l’accusa di detenzione e spaccio di droga in via Broseta, a Bergamo. Nella loro abitazione cocaina, hashish e marijuana. Oltre a 1.800 euro in contanti.

Operazione antidroga dei carabinieri: nella serata di martedì 13 marzo i militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Bergamo, al termine di un servizio antidroga in via Broseta, hanno tratto in arresto due uomini di nazionalità tunisina, H.A di 26 anni e R.H di 32 anni, perché trovati in possesso di 8 grammi di cocaina divisa in dosi.

La successiva perquisizione domiciliare, effettuata con l’ausilio dei cinofili, ha permesso di rinvenire ulteriori 50 grammi di cocaina, 5 grammi di hashish e 5 grammi di marijuana, nonché 1800 euro in contanti ritenuti provento dell’attività illecita. I due soggetti, entrambi pregiudicati e regolari in Italia, sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale di Bergamo e andranno in direttissima mercoledì mattina.

