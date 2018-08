Spaccio fuori dalle scuole

Già pianificato il contrasto Programmati i controlli in vista dell’avvio del nuovo anno. Mercoledì il vertice in prefettura. Sul tavolo anche il tema della sicurezza urbana.

L’anno scolastico non è ancora cominciato, ma già le forze dell’ordine stanno pianificando una serie di interventi mirati a contrastare il fenomeno dello spaccio di droga all’esterno e all’interno degli istituti scolastici di città e provincia. Purtroppo anche durante lo scorso anno scolastico era emerso che in diverse scuole bergamasche girava della droga, con pusher spesso mescolati tra gli stessi studenti.

Infatti i controlli di polizia di Stato, carabinieri, polizia locale e Guardia di finanza avevano dato esiti positivi con sequestri di quantitativi di droga per l’uso personale, ma anche dosi più corpose per lo spaccio al dettaglio. Alcuni giovani, studenti e non solo, erano stati denunciati e altri segnalati alla prefettura.

