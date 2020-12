Spostarsi nei giorni di Natale

Quando serve l’autocertificazione- Scarica Ecco il nuovo modulo e la spiegazione di quando si deve usare.

Con il nuovo Decreto del 18 dicembre è tornata l’obbligatorietà dell’autocertificazione per effettuare alcuni spostamenti.

Clicca qui per scaricare il modulo di autocertificazione

- serve sempre per spostarsi durante le ore di coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino (alle 7 il 1° gennaio). Spostamenti che sono solo concessi per comprovati esigenze lavorative, motivi di salute e urgenza.

- in zona arancione (quindi nei giorni 28,29,30 dicembre e 4 gennaio) come ha indicato il Decreto di Natale, per spostarsi all’interno della Regione per andare da parenti o amici con la limitazione di un viaggio al giorno verso una sola abitazione in massimo due persone (minori di 14 anni, disabili e non autosufficienti non entrano nel computo). Per spostarsi tra comuni sotto i 5 mila abitanti nel raggio di 30 km ma non verso un capoluogo di provincia. Se lo spostamento in questione è in un’altra regione, in questo caso è concesso.

- in zona rossa i giorni (24, 25, 26, 27, 31 dicembre e 1,2,3, 5 e 6 gennaio) quando tutta l’Italia sarà zona rossa per il famoso spostamento per visitare amici e parenti oltre che per muoversi all’interno del comune per comprovate esigenze lavorative, motivi di salute e urgenza.

- quando si fa ritorno nel proprio domicilio, residenza o abitazione, spostamento che è sempre consentito in tutto il periodo dal 24 al 6 gennaio.

