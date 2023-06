Stadio, rivoluzione per la sosta. Al via i lavori - Le foto e il video

Come annunciato giovedì prossimo 8 giugno, intorno a mezzogiorno, verrà invece data la prima pinzata, quella che darà ufficialmente il la alla demolizione della struttura.

Cosa cambia

Il cantiere farà sparire gli stalli sul piazzale dello stadio e per agevolare la sosta di residenti e pendolari il Comune di Bergamo ha cercato nuove e temporanee soluzioni. Due le novità sostanziali: nelle strade limitrofe sarà creata una zona a disco orario, sostanzialmente per chi non vive nel quartiere. I residenti potranno invece richiedere un pass. L’altra novità è l’apertura dello spazio asfaltato all’interno dell’area dismessa della ex Reggiani (già utilizzato come parcheggio pubblico in occasione del primo lotto di intervento), dove saranno disponibili più di 100 posti auto. Il saldo, assicura Palazzo Frizzoni, resterà dunque invariato.

Lavori allo stadio

(Foto di Colleoni)

La revisione temporanea del piano della sosta servirà quindi a proteggere le vie residenziali del quartiere e a difendere gli stalli di sosta esistenti a beneficio di coloro che vi abitano, così com’era già stato in altre zone residenziali della città, come alcune aree del Villaggio degli Sposi o del quartiere Valtesse. L’ordinanza che il Comune ha istruito nei giorni scorsi ha istituito le nuove aree di sosta (ZD4 o ZD5) in queste strade: via Cesati, via Del Guerino, via Santuario Dell’Addolorata, via Conca Fiorita, via Dei Celestini, via Finardi, via Ghirardelli, via Milazzo, via Pinetti e via Tito Livio. Qui la sosta sarà regolamentata tramite disco orario dalle ore 9 alle ore 19 di tutti i giorni, per un tempo massimo di sosta di tre ore. Saranno esentati i residenti, che possono chiedere il pass sia all’ufficio permessi di Atb (in via Gleno) oppure on line sul sito Atb, nella sezione [email protected] Il costo del permesso prevede le sole spese di segreteria (circa 10 euro), e sarà valido per tre anni.

I lavori allo stadio

La Despe è già all’opera sul cantiere per delimitare l’area e posare i macchinari necessari per la demolizione. Qualche problema c’è inevitabilmente stato per la cancellazione di più di un centinaio di posti auto, anche perché l’area ex Reggiani (già utilizzata durante i lavori della Nord) richiesta dal Comune come parcheggio alternativo a ieri non era ancora disponibile.

L’iter del cantiere

I lavori inizieranno con la demolizione della curva sud; il cantiere durerà più di un anno e per la prima volta dall’inizio del piano di riqualificazione, saranno previsti interventi a campionato in corso, anche se non si ipotizzano interruzioni per quel che riguarda il calendario della prossima stagione dell’Atalanta. Al termine oltre lo stadio anche l’area dal Lazzaretto a viale Giulio Cesare avrà cambiato volto: via le cancellate intorno al piazzale del mercato del sabato (che rimarrà parcheggio pubblico per 100 posti auto), sono in arrivo nuovi spazi verdi e nuove alberature, una rotatoria tra via Lazzaretto e lo stesso piazzale Goisis (dal quale spariranno le auto): la variante del piano attuativo è divenuta, quindi, occasione per rivalutare le prestazioni pubbliche collegate alla realizzazione della curva sud. Entro l’ottobre 2024 tutti gli spazi saranno rimodernati.

Si trasferisce il mercato del sabato

(Foto di Colleoni)

Si trasferisce il mercato