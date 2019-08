Stagione a gonfie vele in montagna

Tutte le foto dei rifugisti orobici Un viaggio tra le strutture ricettive delle Orobie su L’Eco di Bergamo.

Una stagione estiva che, complice il bel tempo, sta andando a gonfie vele. Meta prediletta di turisti ed escursionisti i rifugi delle Orobie bergamasche che, fino a ora e soprattutto nei fine settimana, hanno ospitato tantissime persone, salite in alta quota alla ricerca delle temperature più miti.

«La stagione sta andando benissimo – dice Maurizio Nava, del rifugio Laghi Gemelli -: il bel tempo e le temperature alte in città favoriscono la salita. Il nostro lavoro è legato alle condizioni atmosferiche, se fa caldo tanta gente sale in quota. Quindi, a parte il mese di maggio in cui il tempo è stato brutto poi il caldo si è fatto sentire e ci sono stati giorni in cui anche la nostra capacità ricettiva è stata al limite».

