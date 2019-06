Stasera al Lazzaretto La Famiglia Rossi

Carlo «Skizzo» Biglioli, 33 anni di carriera La storica band all’Happening delle Cooperative sociali: inizio alle 21,30, ingresso libero. Su «L’Eco» in edicola oggi, giovedì 13 giugno, l’intervista di Ugo Bacci.

La parola d’ordine è «one shot»: un colpo solo. La Famiglia Rossi si riunisce per un concerto di sostegno a Carlo Biglioli, ultimo episodio della rassegna «Skizzo 3punto3» andata in scena in sei diverse location, in collaborazione con artisti di estrazione varia, compreso l’onnipresente Valerio Baggio. Dopo la pubblicazione dell’album «La scomparsa dell’uomo invisibile», una sciarada in canzoni, siamo a 33 anni di onorata carriera, alcuni dei quali trascorsi in seno a La Famiglia Rossi. Il concerto unico è fissato per questa sera al Lazzaretto di Bergamo (inizio ore 21,30; ingresso libero), sul palco dell’Happening delle Cooperative sociali, negli anni ampiamente frequentato da questi dinosauri della musica indipendente Made in Italy.

