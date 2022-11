Stormo immenso di uccelli sorvola Bergamo e oscura il cielo al suo passaggio - Il video

Migliaia di esemplari che volteggiano nel cielo di Bergamo tanto da oscurare il cielo . Uno stormo gigantesco è stato avvistato e ripreso da via Gavazzeni a Bergamo da una nostra lettrice Alessandra Sacchitella che poi ci ha girato il video.

Si tratta di un fenomeno non così raro, sono solitamente esemplari di storni, che si concentrano particolarmente nelle campagne e che si spostano nel corso della giornata tra città, dove è più caldo, alla campagna, dove c’è maggiore abbondanza di cibo, nutrendosi di frutta, lombrichi e altri insetti. Un fenomeno che in questi anni è particolarmente visibile a causa probabilmente di un ottobre straordinariamente caldo che ha tenuto in vita una moltitudine di insetti di cui lo storno va ghiotto.