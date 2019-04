Strada per l’aeroporto, sosta selvaggia

Ad aprile raffica di multe Carabinieri della Compagnia di Bergamo in azione per la sicurezza stradale: dall'inizio del mese elevate 45 contravvenzioni e da gennaio accertate circa duecento infrazioni.

Quarantacinque contravvenzioni in poco più di due settimane, un totale di circa duecento infrazioni accertate dall’inizio dell’anno. È il bilancio di un’attivita dei carabinieri della Compagnia di Bergamo che, nell’ambito delle attività finalizzate a salvaguardare la regolarità della circolazione stradale e la sicurezza agli utenti della strada, nel mese di aprile hanno eseguito dei controlli mirati a contrastare il fenomeno della sosta irregolare sulla strada che conduce all’aeroporto di Orio al Serio, accertando e contestando numerose violazioni.

Nelle ultime settimane, è proseguita senza interruzione l’attività dell’Arma finalizzata a verificare il rispetto del Codice della strada e del divieto di fermata per gli automobilisti in entrambi i sensi di marcia lungo la strada provinciale 116 «Orio al Serio» e la Provinciale 115, nei comuni di Bergamo e Orio al Serio. In particolare, l’attività si riferisce alla problematica, nota da tempo, inerente all’abitudine, da parte di alcuni utenti dell’aeroporto, di sostare a lato della strada provinciale d’accesso, occupando spesso una parte importante della carreggiata, con ripercussioni negative in termini di sicurezza sia per le auto che transitano proseguendo la propria marcia, sia per i trasgressori stessi, che, fermandosi, scendendo dalle proprie auto e attraversando una strada in cui transitano molti veicoli e che costituisce l’unico accesso allo scalo aeroportuale, pongono a rischio la propria incolumità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA