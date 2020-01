Striscione e tronchi d’albero sui binari

Linea Bergamo - Milano centrale bloccata Uno striscione e tronchi d’albero nei pressi delle stazioni di Levate - Stezzano sta mandando il tilt il traffico ferroviario: treni in ritardo e soppressi. Le soluzioni alternative di Trenord.

Bloccata la linea Bergamo - Pioltello - Milano Centrale nella serata di giovedì 16 gennaio a causa di un gruppo di persone che avrebbero posto uno striscione con scritto «Solidarietà con la rivolta in Cile» e alcuni tronchi d’albero sulla sede ferroviaria tra le stazioni di Levate e Stezzano.

Il caos sulla linea Bergamo - Milano centrale

Il primo treno bloccato è stato il 2629 delle 17.05 da Milano Centrale a Bergamo fermo tra le stazioni di Levate e Stezzano e poi retrocesso a Verdello. A dare l’allarme il macchinista che ha visto dei fumogeni e dei tronchi d’albero sui binari e ha subito frenato. È stato così evitato il peggio.

Il treno 24794 da Bergamo a Treviglio delle 17.50 è stato soppresso così come il corrispondente 24795 delle 18.38 da Treviglio a Bergamo. Il 24791 da Treviglio a Bergamo delle 17.38 ha terminato la corsa alla stazione di Verdello-Dalmine. Soppressi anche il treno 24793 da Treviglio a Bergamo e il corrispondente 24798 da Bergamo a Treviglio delle 18.50. Il treno 2632 delle 18.02 da Bergamo a Milano Centrale e il corrispondente 2633 delle 19.05 da Milano centrale a Bergamo sono stati soppressi. Il treno delle 18.05 da Milano centrale per Bergamo invece è partito con a bordo i pendolari di tre treni a bordo: dalle prime informazioni dovrebbe fermarsi a Verdello. Sul sito di Trenord si trova l’elenco completo dei treni soppressi.

Trenord ha informato che la circolazione tra le stazioni di Verdello e Bergamo è al momento sospesa per un intervento delle Forze di Polizia. Il consiglio per i viaggiatori è di valutare soluzioni alternative in base alle proprie destinazioni: da e per Milano si consigliano i treni via Carnate o percorsi alternativi via Rovato. Dalle 19 è disponibile un servizio di bus da Bergamo e Treviglio ma la capacità dei posti a disposizione sui bus resta limitata rispetto a quella dei treni.

L’intervento delle Forze di Polizia ha accertato che alcuni manifestanti avevano posto alcuni ostacoli tra cui anche dei rami e pezzi di legno, i quali sono stati rimossi e la circolazione dei treni è ripresa gradualmente a partire dalle 20.30.

