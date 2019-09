Sul marciapiede con la macchina

Travolta 87enne a Bergamo: è grave Con l’auto un 22enne è finito sul marciapiede di via Martin Luther King, in città, travolgendo una donna di 87 anni: è in gravi condizioni al Papa Giovanni di Bergamo.

Grave investimento a Bergamo nella mattinata di lunedì 30 settembre. Una Toyota Yaris, guidata da un ragazzo di 22 anni di Bergamo, stava viaggiando in via Martin Luther King in direzione dell’ospedale di Bergamo quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della vettura ed è finito sul marciapiede.

Così la macchina ha travolto una donna di 87 anni che stava camminando in direzione del «Papa Giovanni» di Bergamo. L’incidente intorno alle 9.45 poco prima del passaggio a livello. La signora, residente a Bergamo, ha picchiato violentemente la testa contro uno dei finestrini della macchian ed è caduta a terra. Le sue condizioni sono parse subito gravi: è stata trasferita d’urgenza in ospedale, a Bergamo. Illeso l’automobilista, sul posto la polizia locale che sta indagando sulle cause.

