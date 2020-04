Sulla Bergamasca vento e sabbia

Forti raffiche, vigili del fuoco in azione Su tutta la Bergamasca forti raffiche di vento che sta trasportando anche sabbia.

Il Centro Meteorologico Lombardo lo aveva preannunciato: forte vento sulla Bergamasca dal pomeriggio di martedì 14 aprile. Già nella mattinata ha iniziato a soffiare sul lago d’Iseo e ha raggiunto nel pomeriggio anche la città.

«Una profonda depressione scavata sul Nord-Est Europa veicola masse d’aria fredde fino alle nostre latitudini - spiega il centro -. Un solido blocco anticiclonico, coi massimi sulle Isole Britanniche, ne determina tuttavia il rapido scivolamento verso i Balcani, con interessamento transitorio del Nord-Est Italia e delle Adriatiche. La Val Padana – ben protetta a settentrione dallo scudo alpino – espone a levante il fianco scoperto, dunque si appresta ad accogliere l’ingresso d’importante ventilazione fresca dai quadranti orientali».

«A titolo indicativo, giusto per fornire un’idea di massima, il rinforzo del vento orientale è atteso a partire dalle 16/17 sul Mantovano e Bresciano, attorno alle 18 in centro regione (Bergamasca, Cremonese e poi Lodigiano) e per le ore 19 nelle province più a ovest (Milanese, Pavese) e – un po’ più marginalmente, entro le 20 – nei restanti settori di nord-ovest, laddove la residua pressione di favonio andrà un po’ a contrastarne gli effetti».

Previste quindi «raffiche improvvise e sostenute da est, con picchi fino a 50-60 km/h e localmente fino a 70 km/h nelle aree basso padane. L’ingresso dell’est determinerà altresì un rapido calo termico (dai 21/23°C di massima fino a 10/12°C di tarda sera). Il vento andrà smorzandosi già nella notte».

I vigili del fuoco sono in allerta per il vento. Due gli interventi segnalati: un cartellone pericolante a Treviglio in via Sangalli e un albero pericolante in A4 tra Bergamo e Seriate in direzione di Brescia.

