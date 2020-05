Suolo pubblico gratuito fino ad ottobre

E Tari sospesa per tre mesi: ecco a chi Il Comune di Bergamo ha deciso di sospendere fino al 31 ottobre il pagamento delle tariffe di occupazione del suolo pubblico, azzerando anche la Tari per le aziende che hanno chiuso la loro attività causa Covid: una sospensione di tre mesi. Sono circa 7mila le attività che non pagheranno la tassa per i mesi di lockdown.

«L’emergenzacoronavirusharappresentato un durissimo colpo al commercio e all’impresa,soprattutto di piccole e piccolissime dimensioni. Il tessuto imprenditoriale urbano e di quartiere ha quindi un grande bisogno di sostegno». Lo annuncia il Comune di Bergamo che ha deciso di sospendere fino al 31 ottobre il pagamento delle tariffe di occupazione del suolo pubblico, azzerando anche la Tari per le aziende che hanno chiuso la loro attività causa Covid: una sospensione di tre mesi.

Da qui il Comune ha deciso la sospensione della Tari per i tre mesi di lockdown alle seguenti categorie

01-Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghiculto(conesclusionedegliedificiComunaliedel Cimitero)

02-Cinematografi e teatri

04-Campeggi,distributoricarburante,autolavaggi,impiantisportivi

06-Esposizioniedautosaloni

07-Alberghiconristorante

08-Alberghisenzaristorante

12-Auditorium,saleconvegni,istitutinonscolastici

13-Negoziabbigliamento,calzature,edaltribenidurevoli

15-Negoziparticolariecommercioall’ingrossodibenidurevoli

16-Banchidimercatodibenidurevoli

17-Attivitàartigianalitipobotteghe:parrucchiere,estetista

27-limitatamente a-fiorie piante,pizza al taglio (sono esclusi dalla riduzione ortofrutta e pescherie)

29-Banchi di mercato generi alimentari,chioschi

30-Discotechenightclub,salegiochi

Ma anche le seguenti categorie con superficie fino a 350 mq

18-Attività artigianali tipo botteghe:falegname,fabbro,idraulico,elettrico

19-Carrozzeria,autofficina,elettrauto,gommista

20-Attività industriali con capannone di produzione

21-Attività artigianali di produzione di beni specifici

Ma anche le seguenti categorie con superficie inferiori i 150 mq

:11-Uffici,agenzie,studiprofessionali,ambulatori.

Ma anche le seguenti categorie con un limite massimo di 200 mq

22-Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie,pub.

23-Mense,birrerie,hamburgherie

24-Bar,caffè,pasticceria,gelateria.



Per tutti la sospensione della Tari è per i tre mesi di Lockdown. «La manovra andrà a regime tra un paio di settimane, quando la delibera sarà approvata dal Consiglio comunale – spiega l’assessore al Bilancio Sergio Gandi -. È un aiuto che si aggiunge allo slittamento delle scadenze, alle nuove opportunità di sviluppo della propria attività, misure che, insieme, possono aiutare chi ha immaginato un destino negativo. È una manovra che abbiamo condiviso con le associazioni di categoria. Siamo certi che dallo Stato arriveranno le risorse per coprire questo intervento».

