Suona la Fanfara della Polizia di Stato, applausi in Città Alta - Foto e video

«Doniamo a Bergamo un concerto per una rinascita di cui c’è bisogno. Sono contento ed emozionato in questi momenti, sin da piccolo mi ha sempre affascinato il mondo della musica». Così il questore Stanislao Schimera ha presentato il concerto della Fanfara della Polizia di Stato, che si è esibita venerdì 10 giugno in Piazza Vecchia in Città Alta, dove, oltre alle molte autorità, c’erano tanti cittadini e turisti che, incuriositi, hanno deciso di fermarsi in Piazza Vecchia per assistere all’intero concerto. «È stato fortemente desiderato e voluto, speriamo di lasciare un buon segno», ha precisato il questore. Un auspicio che si è realizzato, vista la numerosa presenza di pubblico e i lunghi e caldi applausi che accompagnavano i brani.