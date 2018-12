Super serra di marijuana in casa

Arrestato 58enne nel Sebino L’uomo aveva un piano intero di un’abitazione a Castro completamente occupata da una piantagione di stupefacente.

A Endine Gaiano, Solto Collina e Castro, i carabinieri al termine di un servizio di osservazione, teso a contrastare la detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti, davano esecuzione a perquisizioni in due abitazioni nella disponibilità di un cittadino italiano. In un’abitazione di Endine Gaiano, militari hanno rinvenuto 18 involucri di varie dimensioni contenti complessivamente gr. 470 di marijuana, nonchè alcune piante già essiccate.

Nell’abitazione di Castro, invece, il primo piano era stato adibito esclusivamente a serra per la coltivazione di marijuana, con attrezzi, lampade, impianti di irrigazione e ventilazione. Qui sono state ritrovate 63 piante di marijuana già essiccate e pronte per il confezionamento per un peso complessivo oltre quattro chili, 90 piante di marijuana ancora in vaso e altre 168 in fase di crescita, oltre che 6 involucri termo saldati contenti 820 grammi della stessa sostanza.

Per l’improvvisato agricoltore clandestino, nato a milano nel 1960, già conosciuto per reati legati alla droga, sono scattate le manette e il trasferimento nel carcere di Bergamo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA