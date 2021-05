SuperEnalotto, vincita da 289 mila euro a Bergamo L’annuncio di Sisal, mercoledì 19 maggio «La giocata vincente è stata convalidata al punto vendita Sisal Tabacchi Bar di via di via Pizzo Redorta a Bergamo».

Si nasconde ancora il «6» nell’estrazione del SuperEnalotto di martedì 18 maggio, con il Jackpot che arriva a 155,1 milioni di euro in palio per il prossimo concorso di giovedì 20 maggio. È festa però per il fortunato che ha centrato 1 punto «5S» da 289.532,25 euro. «La giocata vincente – si legge in un comunicato diffuso da Sisal nella mattinata di mercoledì 19 maggio – è stata convalidata a Bergamo, al punto vendita Sisal Tabacchi Bar di via Pizzo Redorta 20H. La combinazione vincente è stata 10, 11, 15, 19, 47, 78 Jolly 68, SuperStar 90». Nell’ultimo concorso SuperEnalotto SuperStar ha assegnato 664.353 vincite. L’ultimo «6», da oltre 59 milioni di euro, è stato centrato il 7 luglio 2020 a Sassari. Sono state 124 le vincite milionarie con punti 6 realizzate dalla nascita del SuperEnalotto ad oggi.

