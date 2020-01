Taleggio, mano schiacciata dal trattore

Un dito amputato e ferite per una 30enne Stava lavorando nel bosco, probabilmente stava facendo legna con il fratello, quando è rimasta coinvolta in un incidente nella zona di Taleggio, intorno alle 12.30 di mercoledì 15 gennaio.

La ragazza, di 30 anni, stava lavorando con un piccolo trattore che, per cause ancora da accertare, non era stato bloccato correttamente e si è mosso in pendenza. La giovane, che si trovata dietro al mezzo, non ha fatto in tempo a schivarlo e la sua mano è rimasta schiacciata tra un albero e il trattore. Soccorsa dal fratello, sono arrivate sul posto un’ambulanza e un mezzo di soccorso avanzato. La ragazza è stata trasferita all’ospedale di Bergamo: diverse le lesioni alle mani a causa dello schiacciamento, un dito della mano è stato amputato a causa delle gravi ferite riportate.

