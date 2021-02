Tamponi nelle scuole quasi raddoppiati

In una settimana effettuati 1.856 test Massima attenzione di Ats Bergamo sugli studenti e il personale docente: quasi raddoppiati i tamponi in due settimane per timore delle varianti. I casi di positività riscontrati sono 78.

L’Ats Bergamo ha reso noti i dati dei tamponi effettuati nelle scuole bergamasche per la settimana dal 15 al 21 febbraio e i relativi casi di positività tra studenti e personale docente e scolastico. Da inizio anno sono stati effettuati 35.347 tamponi mentre nell’ultima settimana i tamponi sono stati 1.856. Di questi sono risultati positivi 78 con 71 classi in quarantena.

Sono quasi raddoppiati i tamponi effettuati rispetto alla prima settimana di febbraio in cui ne erano stati fatti 1.030, segno della grande attenzione alla salute dei ragazzi in questo periodo in cui la diffusione delle varianti sembra diffondersi in particolare sulle fasce più giovani della popolazione.

Qui i dati della settimana dall’1 al 7 febbraio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA