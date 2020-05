Tamponi, non bastano ma passi avanti

Fontana, mascherine oltre i nostri compiti Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha parlato a radio Rai.

«Noi siamo la Regione che fa di più tamponi in tutta Italia. Non basta, sono io il primo a dirlo» ma “scientificamente” si stanno facendo dei passi avanti». È quanto ha evidenziato il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in collegamento con Centocittà su Rai Radio 1.

«Noi siamo passati da 7 mila a circa 14 mila, perché migliora la qualità, ci sono dei nuovi macchinari, si velocizzano i processi e inizia di sperimentazione più approfondita. Non dimentichiamo che abbiamo combattuto contro uno sconosciuto», ha ricordato il governatore, riferendosi al coronavirus. Quanto alle mascherine «

noi stiamo facendo la nostra parte, che va anche un po' oltre quelli che sono i nostri compiti

«Tutte le mascherine che siamo riuscite a compare - ha aggiunto - le stiamo distribuendo». «Dato che siamo riusciti a realizzare anche una filiera di produttori lombardi, è chiaro che adesso ce n’è una certa disponibilità. Le abbiamo distribuite nei tribunali - ha concluso -, nelle carceri, ieri abbiamo iniziato la distribuzione di 700 mila mascherine per i viaggiatori Trenord»

